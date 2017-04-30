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رسميًا.. كلية للحقوق وأخرى لتكنولوجيا الإدارة بجامعة بورسعيد

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رسميًا.. كلية للحقوق وأخرى لتكنولوجيا الإدارة بجامعة بورسعيد رسميًا.. كلية للحقوق وأخرى لتكنولوجيا الإدارة بجامعة بورسعيد

مصراوي Masrawy

جامعة بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت جامعة بورسعيد، برئاسة الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس الجامعة، اليوم الأحد، عن استلامها رسميًا قراري المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رقمي 818 و819 لسنة 2017م، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م، بتعديل مسمى المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي، ليصبح كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات، وإضافة كلية الحقوق إلى الجامعة.

من جانبه، وجه شاهين، التهنئة إلى نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة وأبنائه الطلاب، على قرارات رئيس مجلس الوزراء، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق خلال المرحلة المقبلة.

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