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استقرار الأحوال الجوية بقنا وإعادة فتح الطرق المغلقة

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استقرار الأحوال الجوية بقنا وإعادة فتح الطرق المغلقة استقرار الأحوال الجوية بقنا وإعادة فتح الطرق المغلقة

مصراوي Masrawy

استقرار الأحوال الجوية بقنا وإعادة فتح الطرق

قنا ـ عبدالرحمن القرشي:

شهدت قنا استقرارا في الأحوال الجوية، صباح اليوم الأحد، مع توقف لحركة نشاط الرياح الشديدة التي شهدتها المحافظة، أمس.

وأعادت الأجهزة المختصة، فتح كافة الطرق أمام حركة السيارات، واستقبال المسافرين.

وشهدت قرية الدير الشرقي بمركز نقادة غرب قنا، هبوطا اضطراريا لبالون سياحي طائر صباح أمس، على متنه 26 سائحا صينيا، بعد إقلاعه من مطار البالون الطائرة بمركز القرنة بالأقصر، بسبب سوء الأحوال الجوية، دون إصابات.

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