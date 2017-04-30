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النيران تلتهم 4 أفدنة و 14 قيراط من محصول القمح بسوهاج بسبب "عقب سيجارة"

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النيران تلتهم 4 أفدنة و 14 قيراط من محصول القمح بسوهاج بسبب "عقب سيجارة" النيران تلتهم 4 أفدنة و 14 قيراط من محصول القمح بسوهاج بسبب "عقب سيجارة"

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حريق محصول القمح بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، بإشراف العميد علاء الدين السعيد، علي ثلاثة حرائق نشبت بمحصول القمح بمركزي المنشاة والبلينا جنوب المحافظة، نتج عنها احتراق وتلف 4 أفدنة و 14 قيراط من محصول القمح ، بسبب سوء الأحوال الجوية في وجود مصدر حراري بطئ " عقب سيجارة " ، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية .
تم إخطار مدير أمن سوهاج اللواء مصطفى مقبل بالحرائق، وتبين أن الحريق الأول بقرية الرويهب التابعة لمركز المنشاة، ونتج عنه احتراق 20 قيراط من محصول القمح، والثاني بقرية الكوامل قبلي بمركز المنشاة ، ونتج عنه احتراق 18 قيراط من محصول القمح، والثالث بقرية الغابات التابعة لمركز البلينا ، ونتج عنه احتراق 3 أفدنة من محصول القمح .
حُرر بالواقع الثلاث المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات .

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