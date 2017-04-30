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قوات الأمن الأفغانية تحبط محاولة تفجير في كابول

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قوات الأمن الأفغانية تحبط محاولة تفجير في كابول قوات الأمن الأفغانية تحبط محاولة تفجير في كابول

مصراوي Masrawy

قوات الأمن الأفغانية تحبط محاولة تفجير في كابول

كابول – (أ ش أ):

أحبطت قوات الأمن الأفغانية محاولة تفجير قاتلة على يد الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية في العاصمة كابول.

من جانبها، قالت قيادة الشرطة المحلية في العاصمة كابول في بيان لها - نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية - اليوم الأحد" إن قوات الأمن ضبطت عبوة ناسفة بدائية الصنع مزروعة على جانب طريق في منطقة دهسابز قبل أن يتمكن المسلحون من تفجيرها.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، بما في ذلك متمردو حركة طالبان، على الأنباء الواردة في هذا الشأن.

يأتي ذلك بالتزامن مع إصدار بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان تقريرها الأخير بشأن الخسائر في صفوف المدنيين جراء التفجيرات الإرهابية في أفغانستان، وذكرت أن نحو 715 مدنيا قتلوا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017.

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