الرئيس السيسي يمنح وسام العمل لـ 10 من قدامى النقابيين ويكرم اثنين بالقوى العاملة

القاهرة- ( مصراوي):

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي 10 من قدامي النقابيين ممن أثروا العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، وذلك بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى ، بالإضافة إلى اثنين من العاملين بالقوى العاملة .

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم الأحد، بمناسبة عيد العمال، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ووزير القوى العاملة محمد سعفان ورئيس الاتحاد العام لعمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جبالي المراغي وعدد من الوزراء والمحافظين وعدد من السفراء وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال ورؤساء النقابات العامة ورؤساء الأحزاب وممثلي القوى السياسية.

وتضمنت قائمة المكرمين كلا من محمد بهاء الدين محمد رضوان أخصائي شئون الأفراد بشركة أسمنت طره، وصالح محمد صالح حمدان، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس ببورسعيد، وإسماعيل إبراهيم فهمي رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوي ووزير القوي العاملة الأسبق، والدكتور أحمد عبد الظاهر عثمان، رئيس الاتحاد التعاوني العربي بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وخالد عبد اللطيف عيش ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

كما يمتد التكريم ليشمل أحمد يوسف عبد الله أحمد ، بشركة حلوان للمسبوكات ، مصنع 9 الحربي، وجلال أحمد حسنين محمد محروس، نائب رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية ، بالشركة العامة للمعادن بالمعاش ، ومني عبد المعطي عبد الله نصار رئيس قسم الشئون الإدارية بالشركة المصرية للاتصالات، وميلاد نجيب خلة جندي، بالهيئة القومية للبريد، واسم المرحوم السيد حلمي علي الشامي، أمين عام النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، ويتسلم الوسام نجله أحمد.

وكرم الرئيس السيسي أيضا اثنين من العاملين بوزارة القوى العاملة لإسهامهما في مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال في خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما وهما : محمد السيد قنديل مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية ، وعصمت محمد بخيت شحاته ملاحظ حرفيين الحركة والنقل سابقا.