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المراغي يُسلم السيسي درع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

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المراغي يُسلم السيسي درع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المراغي يُسلم السيسي درع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

التحرير

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سلم جبالى المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ، الرئيس عبد الفتاح السيسى، درع الاتحاد تعبيرا عن دعم العمال لمسيرة الرئيس فى الإصلاح والتنمية.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن واجبنا تجاه وطننا العزيز مصر يحتم علينا الاستفادة من كل ما مرت به مصر من صعوبات وتفرض علينا تجاوز عثرات الماضى واستعادة روح انتصارات اكتوبر وتحرير سيناء والتى أثبت الشعب فيها أنه لا يهزم ولا يمكن أن تنكس له راية أو يصيبه بيأس.

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وأضاف وزير القوى العاملة، فى كلمته باحتفالية عيد العمال، أننا أمام مرحلة جديدة من تاريخ مصر تتطلب منا جميع بذل الغالى والنفيس لمواجهة قوى الإرهاب الذى يعتمد على حفنة من الأموال، قائلا: "قواتنا المسلحة تخوض معركة جديدة أمام عدو غدار وتبقى المعركة معه مستمرة ولن ينالوا من عزيمة المصريين لتحقيق الأمن والاستقرار".

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التحرير

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