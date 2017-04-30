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توقعات بتثبيت أسعار الحديد خلال مايو المقبل

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توقعات بتثبيت أسعار الحديد خلال مايو المقبل توقعات بتثبيت أسعار الحديد خلال مايو المقبل

التحرير

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أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺣﺪﻳﺪ ﻋﺰ، اليوم الأحد، ﻋﻦ تثبيت أﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ شهر مايو المقبل، ﻟﻴﺼﻞ سعر الطن ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ بنحو 9780 ﺟﻨﻴﻬﺎ، وهو نفس مستوى سعره خلال أبريل الجاري، فيما يصل سعر الطن للتجار بنحو 9655 جنيهًا.

وكان قد سجلت حديد عز نحو 10080 جنيها للطن للمستهلك النهائي خلال شهر مارس الماضي، وشاملة ضريبة القيمة المضافة، فيما سجل سعر الطن للتجار نحو 9900 جنيها.

وقال طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية: إن "هناك توقعات بقيام شركات الحديد بتثبيت الأسعار خلال شهر مايو المقبل، وذلك على نتيجة ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺧﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ والبيليت العالمية، إلى جانب استقرار أسعار الدولار في البنوك والسوق الموازية".

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وأضاف الجيوشي لـ"التحرير"، أن حالة الركود التي يعاني منها قطاع مواد البناء حاليًا تدفع الشركات أيضًا إلى تثبيت الأسعار نظرًا لتراجع حجم المبيعات بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، وتعرض مصانع الحديد لخسائر متعددة.

وكانت قد أعلنت عدد من شركات الحديد خفض أسعارها منتصف شهر أبريل الجاري بواقع 600 جنيها للطن، حيث سجل سعر طن حديد المصريين نحو 9600 جنيها للمستهلك النهائي، مقارنة بنحو 9800 جنيها بداية شهر أبريل الجاري، وأعلنت شركة حديد بشاي خفض سعر الطن ليسجل نحو 9600 جنيها للمستهلك النهائي، وذلك في مقابل نحو 9900 جنيها بداية شهر أبريل الجاري، كما خفضت شركة حديد العتال سعر الطن ليسجل أيضًا نحو 9600 جنيها، مقارنة بنحو 1100 جنيهًا بداية شهر أبريل الجاري.

كما قامت شركة حديد المراكبي بخفض سعر الطن ليسجل نحو 9600 جنيها للمستهلك النهائى، في مقابل نحو 1200 جنيها بداية شهر أبريل الجاري.

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التحرير

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