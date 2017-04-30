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الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد العمال

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الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد العمال الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد العمال

التحرير

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يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأحد، الاحتفالية التى ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال بمناسبة عيد العمال.

وبدأت الاحتفالية، بتلاوة عطرة لما تيسر من آيات القرأن الكريم.

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ويكرم الرئيس السيسى خلال الاحتفال 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا على العمل النقابى بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، وذلك بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلاً عن اثنين من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة.

ومن المقرر أن يلقى الرئيس السيسى كلمة لعمال مصر بهذه المناسبة، باعتبارهم الركيزة الأساسية  للعمل والإنتاج. كما يسلم رئيس اتحاد العمال جبالى المراغى، خلال الاحتفال، درع الاتحاد إلى الرئيس السيسى.

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التحرير

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