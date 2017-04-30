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محمد فؤاد: «الوفد» ناقش تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة

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محمد فؤاد: «الوفد» ناقش تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة محمد فؤاد: «الوفد» ناقش تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة

التحرير

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قال النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن بيت الخبرة البرلماني بالحزب اجتمع أمس السبت بقيادة النائبة ليلى أبو إسماعيل والمهندس شريف بهجت، المدير التنفيذي، لبيت الخبرة مع الدكتور خالد العامري رئيس النقابة العامة للأطباء البيطرين وعددا من أعضاء مجلس النقابة.

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وأوضح فؤاد، فى تصريح له أن الاجتماع تناول ملاحظات ووجهات نظر النقابة حول مشاريع تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة لعرضها على الحزب، لافتًا إلى أن اللقاء أثمر عن بعض الملحوظات الهامة التي تم عرضها بحضور الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب، والتي ستتبنى طرحها النائبة الوفدية ليلى أبو إسماعيل في مشروع القانون المطروح على لجنة الصحة بمجلس النواب.

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التحرير

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