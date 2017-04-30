نواب يطالبون باستثمار زيارة بابا الفاتيكان في الترويج للسياحة

التحرير

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بعد زيارة استغرقت يومين، غادر بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، القاهر التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي والإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر وعدد من المسئولين فى زيارة تحمل رسالة سلام للعالم، وتأكيدا على وحدة أصحاب الأديان السماوية، ومخاطبة العالم بوحدة قطبى الشعب المصرى والعربى من خلال مؤتمر عالمى مشترك مع شيخ الأزهر.

وترأس بابا الفاتيكان، أيضاً القداس الإلهى، فى ستاد الدفاع الجوى، بمشاركة الـ 6 طوائف الكاثوليك فى مصر، وبحضور نحو 25 ألف شخص من الأقباط بكافة محافظات الجمهورية، وذلك تحت شعار "بابا السلام فى مصر السلام".

من جانبه، قالت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن زيارة بابا الفاتيكان لمصر لم يتم استثمارها كما ينبغى حتى الآن، وكان يجب التركيز فى وسائل الإعلام على الترويج للسياحة الدينية فى مصر، جميع النقاط التى مرت بها العائلة المقدسة.

وأضافت عازر، فى تصريح لـ"التحرير" أن زيارة البابا أكدت أن مصر بلد الأمن والأمان وقادرة على استقبال الوفود والضيوف فى أى وقت، مشيرة إلى أن ما يحدث من عمليات إرهابية تعتبر عابرة وتحدث فى أغلب دول العالم.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تختلف فى أماكنها السياحية عن غيرها، حيث أننا تمتلك أماكن أثرية ليست موجودة فى أى دولة بالعالم، لافتة إلى ضرورة إلقاء الضوء على المعابد والأماكن الدينية الموجودة فى مصر.

بينما قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن زيارة البابا فرانسيس تحمل رسالة تقوم فلسفتها على وأد كل محاولة لإحداث فتنة أو وقيعة بين المصريين الذين يمثلون شعبًا واحدًا، لا فرق فيه بين مسلم ومسيحى، لافتًا إلى أن الجميع نسيج واحد يجمع بينه التآلف والمحبة والحرص على رقى الوطن ومواجهة التحديات والأزمات التى يعيشها المصريون جميعًا.

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وأضاف أبو شقة، أن العالم يكسب كثيرًا من التعاون بين البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فالثلاثة يمثلون أبرز الشخصيات التى تتمتع بالحكمة، والتعاون بينهم يمكن أن يجنب العالم الكثير من الكوارث الناتجة عن الاندفاع وغياب الحكمة والعقل.

وطالب أبو شقة باستثمار زيارة البابا فرانسيس فى إعلان أن مصر بلد السلام والمحبة والإخاء، وأنها البلد الذى يعيش فيه الكثير من الجنسيات، ولا يشعرون فيه بالعنصرية.

فى المقابل تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء السياحة والآثار والطيران، بشأن السياسات الفاشلة لوزارة السياحة أدت إلى تدور قطاع السياحة على مدى السنوات الماضية.

وقال عابد، فى سؤاله إن هناك أكثر من مليار مواطن حول العالم تابعوا صلاة بابا الفاتيكان فى استاد الدفاع الجوى وهناك157 دولة بالعالم تابعوا هذه الزيارة وقاموا بتغطيتها اعلاميا متسائلا: "هل لدى الحكومة خاصة وزارة السياحة القدرة على استغلال هذه الزيارة للترويج للسياحة المصرية عالميا؟".

وتابع "زيارة البابا جعلت اسم مصر يتردد عالميا بصورة لم يسبق لها مثيل وهى تعتبر دعاية مجانية لا تقدر بأموال الدنيا كلها لصالح الصورة الحضارية لمصر أرض الحضارة والفراعنة والسلام والأمن والاستقرار والتعايش السلمى بين اصحاب جميع الديانات السماوية".

وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، باستثمار الزيارة التاريخية وغير المسبوقة على مستوى العالم لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتكان لمصر والتى استمرت لمدة يومين وجعلت العام كله يتحدث عبر جميع وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية عنها، واستغلالها فى استعادة السياحة إلى مصر.