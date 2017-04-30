تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

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يتوقع خبراءهيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الأحد، استمرارا فى ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 18 33

الإسكندرية 17 28

مطروح 12 29

بورسعيد 18 24

دمياط 17 24

الإسماعيلية 14 33

السويس 14 34

العريش 11 27

مرسى علم 20 31

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الغردقة 19 33

شرم الشيخ 25 31

المنيا 17 34

الفيوم 17 34

أسيوط 20 34

سوهاج 21 35

الأقصر 23 37

أسوان 26 39

الوادى الجديد 21 36

قنا 21 37