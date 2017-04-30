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بالفيديو- "كراكون في الشارع" على الطريقة الروسية

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بالفيديو- "كراكون في الشارع" على الطريقة الروسية بالفيديو- "كراكون في الشارع" على الطريقة الروسية

مصراوي Masrawy

لقطة من فيلم كراكون في الشارع

مصراوي -

على طريقة فيلم "كراكون في الشارع"، تمكن مهندسون الروس من تصميم نموذج لمنزل يمكنه التنقل من مكان لآخر، ليفتح بذلك الطريق أمام إمكانية بناء منزل حقيقي يتمتع بنفس الخواص.

وبحسب موقع "سبوتنيك" الروسي سيكون للمنزل فوائد كبيرة مثل الانتقال من أماكن الكوارث الطبيعية إلى أماكن أكثر أمانا.

ويظهر في الفيديو عمل النموذج بشكل ممتاز، إذ يتنقل بهدوء مع المحافظة على محتويات المنزل أو سكانه والتي يمثلها روبوت صغير يتحرك بشكل طبيعي داخل النموذج أثناء حركته دون أن يسقط، ما يعني أنه في حال تنفيذ الفكرة على منزل حقيقي فسيستمتع سكان المنزل بالأمان أثناء الحركة.

وكما يظهر ، فإن النموذج يتحرك من خلال مجموعة من المحركات والتروس الصغيرة التي تدار بالكهرباء بشكل متناغم فيما بينها بحيث تحافظ على أكبر درجة من الثبات للجسم.

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مصراوي Masrawy

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