الإبراشي عن ربط الحصول على الجنسية المصرية بالوديعة «كده بنبيعها»

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استنكر الإعلامي وائل الإبراشي، موافقة لجنة دفاع البرلمان على مشروع قانون يقضي بمنح الإقامة للأجنبي بمصر مقابل وديعة لـ5 سنوات، قائلًا: «قللنا من قيمة الجنسية المصرية.. إحنا كده بنبيعها».

أضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»: «ربط الحصول على الجنسية المصرية بالوديعة يعتبر بيع وتقليل من شأنها».

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تابع: «هين هيعمل إقامة بوديعة ومش هيطلب جنسية مصرية؟ خاصةً اللي بلدهم تمزقت، أكيد هيقول حلال عليكم الوديعة بس أحصل على الجنسية المصرية، ده بيع صريح للجنسية».