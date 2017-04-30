وزير المالية: العام المالي المقبل يشهد خفضا جديدا لدعم المحروقات

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قال وزير المالية، عمرو الجارحي، مساء أمس السبت، إن بعثة صندوق الدولي وصلت مصر، وستبدأ بدايةً من اليوم، مراجعات واجتماعات لبحث الحصول على الدفعة الثانية من القرض، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تستمر في عملها لمدة أسبوعين.

أضاف الجارحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «cbc»، أن «التضخم يمثل هاجس بالنبسة للصندوق، ودائمًا ما يطالب باتخاذ إجراءات تطالب بكبح جماحه، ومن أهمها رفع سعر الفائدة، ولكن البنك المركزي هو المسئول عن ذلك»، مؤكدًا أن خفض معدل التضخم يتصدر أولويات الحكومة وهناك خطة موضوعة لحل هذه الأزمة.

وأوضح أن العام المالي المقبل، سيشهد مرحلة من مراحل خفض الدعم على المحروقات، وفقًا لخطة الحكومة التي تم وضعها عام 2014، سواء في البترول أو الكهرباء، وذلك لضمان السلامة المالية للموازنة العامة، مشيرًا إلى أن واردات المنتجات غير الأساسية للمستويات المرتفعة شهدت انخفاضًا الفترة الماضية.

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وأكد أن الجنيه المصري حاليًا في مستوى محفزّ جدًا نحو الصناعة، موكدًا أن هذا يدفع الصادرات بشكل كبير في الفترة القادمة.