قبل التطعيم .. لا تُهدئ طفلك بعبارات زائفة!

(د ب أ) -

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين الوالدين من محاولة التهدئة من روع أطفالهم الصغار عند تلقي التطعيم بواسطة عبارات زائفة من قبيل "لن تشعر بألم أثناء ذلك".

وعللت الرابطة ذلك بأنه عندما يكتشف الطفل الحقيقة المغايرة لما قاله له الوالدان، فإنه سيفقد الثقة بهما وسيزداد خوفه من التطعيم في المرة التالية.

ويمكن للوالدين التهدئة من روع الطفل من خلال التحدث معه بصدق واحتضانه، كي لا يصبح الموقف متوترا، كما يمكن إلهاء الطفل بواسطة لعبة أو كتاب مصور أو فيديو على الهاتف الذكي أو فقاعات الصابون.

وبالنسبة للأطفال الرضع، فإنه يمكن التهدئة من روعهم من خلال إرضاعهم أو إعطائهم السكّاتة.