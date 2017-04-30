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«غبي منه فيه».. كاسيميرو يفسد خطة رونالدو وزيدان

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«غبي منه فيه».. كاسيميرو يفسد خطة رونالدو وزيدان «غبي منه فيه».. كاسيميرو يفسد خطة رونالدو وزيدان

التحرير

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شهدت مباراة ريال مدريد وفالنسيا التي انتهت لصالح الفريق الملكي 2-1 مساء أمس السبت، لحظة كوميدية عندما أفشل اللاعب البرازيلي كاسيميرو خطة زميله كريستيانو رونالدو، ومدربه زين الدين زيدان، للحصول على بطاقة صفراء خامسة.

ولدى رونالدو الآن 4 بطاقات صفراء في هذا الموسم، وكان يريد الحصول على بطاقة خامسة في مباراة فالنسيا لكي يتم حرمانه من مباراة غرناطة السهلة المقبلة، وكذلك ضمان المشاركة في المباريات الثلاثة المتبقية والحاسمة.

وعندما كانت النتيجة 1-0 لفريق العاصمة الإسبانية حصل ريال مدريد على خطأ في وسط الملعب وتقدم رونالدو للعب الكرة، وبدأ يهدر الوقت ليحصل على البطاقة الصفراء من الحكم، إلا أن زميله كاسيميرو لم يفهم الخطة وما يدور في ذهن رونالدو وزيدان، فاندفع إلى الكرة ونفذ الضربة الحرة غير المباشرة وأفسد كل شيء.

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ومع تبقي 4 مباريات لريال مدريد، فإن رونالدو سيبقى على أعصابه مهددًا بالحصول على بطاقة صفراء في أي من تلك المباريات والغياب عن المواجهة التي تليها، لذا أصبح من شبه المؤكد أن يغيب اللاعب البرتغالي عن مواجهة غرناطة خوفًا من الحصول على بطاقة صفراء تحرمه من المشاركة في المباراة المهمة أمام إشبيلية في 14 مايو المقبل.

ويتصدر برشلونة الدوري برصيد 81 نقطة متساويًا مع ريال مدريد، علمًا بأن للفريق الملكي 4 مباريات متبقية (غرناطة، إشبيلية، ملقا، سيلتا فيجو) في حين يتبقى 3 مباريات فقط لبرشلونة أمام فياريال ولاس بالماس وإيبار.

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التحرير

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