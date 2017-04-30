أخبار عاجلة

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاهلى لمباراة الإنتاج الحربى -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 1 مايو 2017 مع ماغي فرح -
خالد الجندي: لازم تستعد للصلاة قبل الأذان عشان لو اتفاجئت بالأذان هتتفاجئ بملك الموت -
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 30-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " جاسمين طه " -
تشكيل لجنة لذوي الإعاقة بوزارة الصحة -
جمعة: تداول الفتاوى الشاذة على «فيسبوك» حرام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الصحفي الأمريكي المخضرم بوب وودوارد يرد على هجوم ترامب

Google+ Print
الصحفي الأمريكي المخضرم بوب وودوارد يرد على هجوم ترامب الصحفي الأمريكي المخضرم بوب وودوارد يرد على هجوم ترامب

مصراوي Masrawy

الصحفي الأمريكي بوب وودوارد

واشنطن - (د ب أ):
انتقد الصحفي الأمريكي المخضرم بوب وودوارد، مساء السبت، هجوم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد على وسائل الاعلام.

وقال وودوارد في كلمة ألقاها خلال حفل عشاء مراسلي البيت الابيض في واشنطن، والذى تزامن مع اليوم 100 لتولي ترامب منصبه "سيدي الرئيس: وسائل الاعلام لا تبث أخبارا مزيفة".

يذكر أن وودوارد، من صحيفة واشنطن بوست، هو من كشف فضيحة ووترجيت خلال إدارة نيكسون عام 1972.

وقال وودوارد لزملائه الصحفيين في حفل العشاء "مهما كان المناخ، يجب علينا ان نثابر واعتقد اننا سنفعل ذلك".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - 100 يوم على تنصيب ترامب .. مشكلات فى الداخل والخارج واستعراض للقوة بالخارج

الأخبار - 100 يوم على تنصيب ترامب .. مشكلات فى الداخل والخارج واستعراض للقوة بالخارج

الصحفي الأمريكي المخضرم بوب وودوارد يرد على هجوم ترامب

الصحفي الأمريكي المخضرم بوب وودوارد يرد على هجوم ترامب

العرب اليوم: انفجار الكرادة وقمة فلسطينية مصرية في القاهرة قبل لقاء ترامب

العرب اليوم: انفجار الكرادة وقمة فلسطينية مصرية في القاهرة قبل لقاء ترامب

بالصور- من هي صاحبة الأصول العربية التي أثارت غيرة ميلانيا ترامب؟

بالصور- من هي صاحبة الأصول العربية التي أثارت غيرة ميلانيا ترامب؟