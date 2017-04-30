الصحفي الأمريكي المخضرم بوب وودوارد يرد على هجوم ترامب

واشنطن - (د ب أ):

انتقد الصحفي الأمريكي المخضرم بوب وودوارد، مساء السبت، هجوم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل الاعلام.

وقال وودوارد في كلمة ألقاها خلال حفل عشاء مراسلي البيت الابيض في واشنطن، والذى تزامن مع اليوم 100 لتولي ترامب منصبه "سيدي الرئيس: وسائل الاعلام لا تبث أخبارا مزيفة".

يذكر أن وودوارد، من صحيفة واشنطن بوست، هو من كشف فضيحة ووترجيت خلال إدارة نيكسون عام 1972.

وقال وودوارد لزملائه الصحفيين في حفل العشاء "مهما كان المناخ، يجب علينا ان نثابر واعتقد اننا سنفعل ذلك".