متحدث الأوقاف: «لسنا في خلاف مع الأزهر.. والإمام الأكبر معلمنا»

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نفى الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إحالة الشيخ عبد الله رشدي، للتحقيق بعد شكره في مؤسسة الأزهر، قائلًا: «من العته أن يعتقد البعض بأن من يدافع عن الأزهر كقلعة للعلم شيخًا ومشيخةً وجامع وجامعة أن يتحول للتحقيق، هو تحول للتحقيق بسبب أخطاءه».

وأضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»: «الكلام ده مستحيل، شيخ الأزهر أستاذنا ومعلمنا، ونحن أولى الناس بالدفاع عن فضيلة الإمام أحمد الطيب».

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وأشار إلى أنه ليس ضد النقد البناء سواء لوزارة الأوقاف أو لمشيخة الأزهر، ولكنه يرفض أن ينال أحد من شخصية الإمام الأكبر، وليس هناك ثمة خلافات بين الأزهر والأوقاف، بينما البعض يسعى لإثارة ذلك كي ينال من مؤسسات الدولة، مشدّدًا على أن هذه المؤسسات «خط أحمر».