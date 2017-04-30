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فيديو| الإبراشي يعرض «حرب أهلية» داخل إحدى مدارس الإسكندرية

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فيديو| الإبراشي يعرض «حرب أهلية» داخل إحدى مدارس الإسكندرية فيديو| الإبراشي يعرض «حرب أهلية» داخل إحدى مدارس الإسكندرية

التحرير

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عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مساء أمس السبت، مشاهد عنيفة لخناقة وصفها بـ«حرب أهلية» داخل إحدى المدارس في مدينة الإسكندرية.

وقال «الإبراشي»، خلال برنامج «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»، إنه لابد من عودة الاعتبار للمدارس والتعليم في مرة أخرى، مشدّدًا على ضرورة إحياء العلاقة بين التلميذ والمدرس، والاهتمام بالمناهج التعليمية، وترميم المدارس المهددة بالسقوط.

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وذكر أحد المدرسين المصابين، إنه من الوارد أن تنشب خناقة بسيطة بين طالب وآخر، ولكن هذه الخناقة اشتعلت فجأة بين عدد كبير من الطلاب، متحفظًا على لفظ «حرب أهليلة وميلشيات»، مستكملًا: «الخناقة تمت ما بين طلبة العربي بينن، بالقسم العربي، وبالقسم اللغات».

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التحرير

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