إيناسيو: لن أقبل تدخل مرتضى في التشكيل

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قال البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك، أنه لن يقبل تدخل مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، في التشكيل مستقبلًا، نافيًا حدوث ذلك طوال الفترة الماضية.

وتابع «إيناسيو»، خلال لقائه أمس السبت ببرنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، أنه لا يريد الاهتمام بمثل هذه الأمور التي تهدم استقرار فريقه دون داع.

وأضاف، أن وجود الجمهور في المدرجات يمنح الفريق دافع كبير لتقديم أفضل مالديه في المباريات، مؤكدًا أنه يأمل في تحقيق الفوز في مباراته الأولى للحصول على أفضلية في المباريات التالية.

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وتابع، أن معلوماته عن الفرق الإفريقية المنافسة لفريقه شبه معدومة، موضحًا أنه حصل من مساعديه على معلومات بأن فريق اتحاد العاصمة الجزائري هو المنافس الأبرز لفريقه بالمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستكمل، أنه سعيد للغاية في مصر، ولم يأت هنا للتنزه لكنه جاء للعمل والنجاح مع الزمالك، مؤكدًا أنه إذا تطلب منه ذلك عدم النوم فلن ينام.