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إيناسيو: لا أخشى الأهلي.. ومتعطش للبطولات أكثر من الجماهير

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إيناسيو: لا أخشى الأهلي.. ومتعطش للبطولات أكثر من الجماهير إيناسيو: لا أخشى الأهلي.. ومتعطش للبطولات أكثر من الجماهير

التحرير

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حرص البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك، على تهنئة النادي الأهلي بتلقي شباكه 4 أهداف فقط هذا الموسم حتى الآن. 

وقال «إيناسيو»، خلال لقائه أمس السبت ببرنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، إنه لا يخشى مواجهة الأهلي، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت استعادة لاعبي الفريق الأبيض للثقة بعض الشيء، لكنهم مازالوا بحاجة للمزيد.

 وأضاف، أن المرحة المقبلة ستشهد ارتفاع في مستوى الفريق، وعودة الثقة بشكل أكبر، عندما يحرز الفريق مزيد من الأهداف والانتصارات، متمًا «حينما يستعيد لاعبو  ثقتهم في أنفسهم سنكون حينها منافسًا قويًا للأهلي».

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وتابع، أنه يعلم جيدًا أن الزمالك يعيش على حصد الألقاب، متمنيًا تحقيق بطولات للفريق، معلقًا «أتعطش للبطولات أكثر من الجماهير، ولدى دوافع للوصول إلى ذلك».

وأشار إيناسيو، إلى أنه ضد فكرة خوض مباريات الدوري بحارس مرمى، ومباريات الكأس بحارس آخر، موضحًا ان الحارس الجيد يجب أن يلعب في كل وقت.

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التحرير

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