بالفيديو.. الأوقاف تحذر من معاهد إعداد الدعاة غير المعتمدة

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قال جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، مساء أمس السبت، إن هناك تنسيق كامل بين وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي، فيما يخص معاهد الدعاة وتحفيظ القرآن غير التابعة للأزهر، موضحًا أنه تم غلق هذه المعاهد منذ عام ونصف.

أضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج «رأي عام»، عبر فضائية «TEN»، أن هدفنا وجود دعاة ومحفظين للقرآن أكفاء معتمدين من الوزارة، موضحًا أنه تم إلغاء كل التراخيص السابقة التي صدرت عن الأوقاف لإنشاء وإدارة معاهد إعداد الدعاة أو القرآن الكريم.

وشدّد على أن «الأوقاف حذّرت أي جهة من فتح معهد، أو الالتحاق بأي معهد ما لم يكن معتمدًا من الأزهر الشريف أو الأوقاف».

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ومن جانبها؛ قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يتم ترخيص معاهد إعداد الدعاة وتحفيظ القرآن، من وزارة الأوقاف وليست التضامن، مشيرةً إلى أن الوزارة غير معنية سوى بترخيص الجمعيات الأهلية.

أكدت الوزيرة، أن «ما يهم الوزارة أن يتم ترخيص معاهد الدعاة من الأوقاف على غرار المدارس الخاصة والتي تصدر من وزارة التعليم».