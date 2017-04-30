برلماني سابق: «الشعب المصري تحول إلى شحاتين بفضل قوانين النواب»

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قال محمد البدرشيني، عضو مجلس الشعب السابق، إن موافقة لجنة دفاع البرلمان على مشروع قانون يقضي بمنح الإقامة للأجنبي بمصر مقابل وديعة لـ5سنوات، أمر خطير للغاية، موضحًا أن هناك فروقات عميقة بين هذا القانون وسابقه «تودي في داهية».

وأضاف البدرشيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»: «أي قانون بيُطرح في المجلس بيكون له فلسفة، إنما هذا القانون أنا مش شايف له أي فلسفة غير جمع الفلوس من ناحية، وتهديد الأمن المصري والعربي من ناحية أخرى».

وتابع: المثل الشعبي يقول (تجوع الحرة ولا تأكل بثديها)، إحنا دولة مستهدفة منذ فجر التاريخ، ولا يمكن أن نقارن مصر بدولة أخرى تمنح الجنسية، هذا المجلس بكل صراحة لم يأخذ قرارًا واحدًا في صالح المواطن المصري.

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استكمل: «كل قوانين المجلس جاءت للطبقة الوسطى، والطبقة الدُنيا أصبحت الآن تتسول، الشعب المصري تحول شحاتين، والبرلمان لا يتحرك».