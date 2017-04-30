أخبار عاجلة

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاهلى لمباراة الإنتاج الحربى -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 1 مايو 2017 مع ماغي فرح -
خالد الجندي: لازم تستعد للصلاة قبل الأذان عشان لو اتفاجئت بالأذان هتتفاجئ بملك الموت -
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 30-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " جاسمين طه " -
تشكيل لجنة لذوي الإعاقة بوزارة الصحة -
جمعة: تداول الفتاوى الشاذة على «فيسبوك» حرام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

برلماني سابق: «الشعب المصري تحول إلى شحاتين بفضل قوانين النواب»

Google+ Print
برلماني سابق: «الشعب المصري تحول إلى شحاتين بفضل قوانين النواب» برلماني سابق: «الشعب المصري تحول إلى شحاتين بفضل قوانين النواب»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال محمد البدرشيني، عضو مجلس الشعب السابق، إن موافقة لجنة دفاع البرلمان على مشروع قانون يقضي بمنح الإقامة للأجنبي بمصر مقابل وديعة لـ5سنوات، أمر خطير للغاية، موضحًا أن هناك فروقات عميقة بين هذا القانون وسابقه «تودي في داهية».

وأضاف البدرشيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»: «أي قانون بيُطرح في المجلس بيكون له فلسفة، إنما هذا القانون أنا مش شايف له أي فلسفة غير جمع الفلوس من ناحية، وتهديد الأمن المصري والعربي من ناحية أخرى».

وتابع: المثل الشعبي يقول (تجوع الحرة ولا تأكل بثديها)، إحنا دولة مستهدفة منذ فجر التاريخ، ولا يمكن أن نقارن بدولة أخرى تمنح الجنسية، هذا المجلس بكل صراحة لم يأخذ قرارًا واحدًا في صالح المواطن المصري.

شاهد أيضا

استكمل: «كل قوانين المجلس جاءت للطبقة الوسطى، والطبقة الدُنيا أصبحت الآن تتسول، الشعب المصري تحول شحاتين، والبرلمان لا يتحرك».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"البحوث الإسلامية" يهنئ عمال مصر.. ويؤكد: البلاد تُبنى بإخلاصكم في العمل

​"البحوث الإسلامية" يهنئ عمال مصر.. ويؤكد: البلاد تُبنى بإخلاصكم في العمل

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاهلى لمباراة الإنتاج الحربى

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاهلى لمباراة الإنتاج الحربى

ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى

ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى