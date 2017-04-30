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فيديو| كريم حسن شحاتة لـ«محمد إبراهيم».. «مش عايزك تتقمص»

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فيديو| كريم حسن شحاتة لـ«محمد إبراهيم».. «مش عايزك تتقمص» فيديو| كريم حسن شحاتة لـ«محمد إبراهيم».. «مش عايزك تتقمص»

التحرير

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وجه الإعلامي كريم حسن شحاتة، نصيحة لمحمد إبراهيم، صانع ألعاب نادي ، بمزيد من الاجتهاد في التدريبات، ولعب الكرة السهلة دون فلسفة.

وأضاف «شحاتة»، خلال حلقة أمس السبت، من برنامج «كورة كل يوم»، الذي يقدمه على قناة النهار ، أن إبراهيم إمكانياته عالية للغاية، لكنه طوال الفترة الماضية، معلقًا، «مش عايزه يتقمص، لإنه بيزعل لما بيقعد احتياطي».

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وتابع، أن أداء الزمالك سيتحسن في المباريات المقبلة، مشيرًا إلى أن مستوى محمود عبد الرازق «شيكابالا»، قائد القلعة البيضاء، في تحسن، لكنه أيضًا لبعض الجهد البدني وانقاص وزنه.

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التحرير

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