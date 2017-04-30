فيديو| كريم حسن شحاتة لـ«محمد إبراهيم».. «مش عايزك تتقمص»

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وجه الإعلامي كريم حسن شحاتة، نصيحة لمحمد إبراهيم، صانع ألعاب نادي الزمالك، بمزيد من الاجتهاد في التدريبات، ولعب الكرة السهلة دون فلسفة.

وأضاف «شحاتة»، خلال حلقة أمس السبت، من برنامج «كورة كل يوم»، الذي يقدمه على قناة النهار رياضة، أن إبراهيم إمكانياته عالية للغاية، لكنه طوال الفترة الماضية، معلقًا، «مش عايزه يتقمص، لإنه بيزعل لما بيقعد احتياطي».

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وتابع، أن أداء الزمالك سيتحسن في المباريات المقبلة، مشيرًا إلى أن مستوى محمود عبد الرازق «شيكابالا»، قائد القلعة البيضاء، في تحسن، لكنه أيضًا لبعض الجهد البدني وانقاص وزنه.