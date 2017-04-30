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بالفيديو.. إيناسيو: مرتضى منصور لا يتدخل في عملي

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بالفيديو.. إيناسيو: مرتضى منصور لا يتدخل في عملي بالفيديو.. إيناسيو: مرتضى منصور لا يتدخل في عملي

التحرير

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قال البرتغالي أوجوستو إيناسيو، إن علاقته بمرتضى منصور، رئيس نادي جيدة، ولم يحدث أن تدخل الأخير في عمله الفني طوال الفترة الماضية.

وأضاف «إيناسيو»، خلال لقائه أمس السبت ببرنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، أنه لم يحدث أن تلقى تحذيرات من أحد المدربين البرتغاليين قبل تعاقده مع القلعة البيضاء، موضحًا أنه لم يفكر في استشارة أحد قبل تلك التجربة لرغبته في خوض التحدي بنفسه.

وتابع، أنه لا يمكنه التنبؤ بما سيحدث في المستقبل، لكنه حتى الآن لم يحدث بينه وبين رئيس النادي الأبيض أي خلافات، مؤكدًا أنه يتمنى التتويج مع الزمالك بالبطولات.

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واستكمل، أن المنافسة على لقب بطولة الدوري شبه مستحيلة، لكنه سيعمل على الفوز دائمًا في كل المباريات، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض لديه فرصة للتتويج ببطولة كأس ، وبطولة دوري أبطال إفريقيا، والبطولة العربية التي لا يعرف الموقف النهائي منها حتى الآن. 


 

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التحرير

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