سفيرة سابقه: «الفاتيكان» بثت زيارة البابا فرانسيس لمصر بكل اللغات

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قالت سفيرة مِصر في الفاتيكان سابقًا، وفاء نسيم، إن ردود الأفعال التي كانت موجودة داخل الفاتيكان أثناء زيارة البابا فرانسيس إلى مصر، لا تقل حماسة عن الاهتمام المصري بهذه الزيارة العظيمة، سواء من وسائل إعلام مرئية أو مسموعة.

وأضافت السفيرة خلال لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شبكة قنوات "DMC"، أن وسائل إعلام الفاتيكان من قناة تليفزيونية ومحطة إذاعية، كانت تبث هذه الزيارة بكل اللغات التي منها العربية أيضًا، وكانت تنقل تصريحات وجميع تحركات قداسة البابا فرانسيس، وكل لقائاته بدءًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصولاً إلى شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب.

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وأوضحت، أن البابا فرانسيس دائمًا ما يَتلقى رسائل من كل دول العالم لزياراتهم، سواء بصفته الأب الروحي لأكثر من مليار ونصف مليار كاثوليكي حول العالم، أو بصفته رئيس دولة الفاتيكان التي تعد الصفة السياسية، لذلك زيارته لمصر تعد حدثًا تاريخيًا.