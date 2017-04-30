أخبار عاجلة

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاهلى لمباراة الإنتاج الحربى -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 1 مايو 2017 مع ماغي فرح -
خالد الجندي: لازم تستعد للصلاة قبل الأذان عشان لو اتفاجئت بالأذان هتتفاجئ بملك الموت -
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 30-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " جاسمين طه " -
تشكيل لجنة لذوي الإعاقة بوزارة الصحة -
جمعة: تداول الفتاوى الشاذة على «فيسبوك» حرام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| «حساسين» يشكر «التحرير» لكشف إهمال أجهزة طبية في كفر الشيخ

Google+ Print
فيديو| «حساسين» يشكر «التحرير» لكشف إهمال أجهزة طبية في كفر الشيخ فيديو| «حساسين» يشكر «التحرير» لكشف إهمال أجهزة طبية في كفر الشيخ

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أشاد النائب البرلماني سعيد حساسين، بموقع «التحرير الإخباري»، لكشفه إهمال أجهزة طبية بمحافظة كفر الشيخ، والتي نُشرت صباح أمس السبت، تحت عنوان «كارثة.. إلقاء أجهزة طبية بمليوني جنيه بفناء مركز الكبد في كفر الشيخ».

وأشار حساسين، خلال برنامجه عبر فضائية «العاصمة»، التصريحات التي انفرد بها الزميل عمرو الشامي في «التحرير» على لسان مسئولي المركز، معلّقًا: «الحقيقة لو الجهاز ده في مستشفى وزير الصحة الخاصة كان زمانه عامل فرح وسهرة، نرمي الأجهزة بالشكل ده؟».

وتابع: «اللي فجّر الموضوع ده موقع التحرير، وأنا عايز أشكره، وإحنا معاه بنتابع وبنكمل».

شاهد أيضا

وسادت حالة من الغضب بين أهالي محافظة كفرالشيخ، بسبب انتشار صور لأجهزة طبية داخل صناديق خشبية ملقاة بفناء مركز الكبد دون حراسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| التضامن: الأوقاف تغلق مكاتب تحفيظ القرآن لهذا السبب

فيديو| التضامن: الأوقاف تغلق مكاتب تحفيظ القرآن لهذا السبب

بالفيديو.. «مكافحة الإدمان»: 80% من الجرائم ترتكب تحت تأثير المخدرات

بالفيديو.. «مكافحة الإدمان»: 80% من الجرائم ترتكب تحت تأثير المخدرات

فيديو| بائعو «الترجمان» للسيسي: «اعتبرنا زي بتوع البرجر وأنقذنا»

فيديو| بائعو «الترجمان» للسيسي: «اعتبرنا زي بتوع البرجر وأنقذنا»

بالفيديو.. أول ظهور لـ "صديق اليسا" بعد الجدل حوله ..يرد على منتقديه

بالفيديو.. أول ظهور لـ "صديق اليسا" بعد الجدل حوله ..يرد على منتقديه