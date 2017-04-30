فيديو| «حساسين» يشكر «التحرير» لكشف إهمال أجهزة طبية في كفر الشيخ

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أشاد النائب البرلماني سعيد حساسين، بموقع «التحرير الإخباري»، لكشفه إهمال أجهزة طبية بمحافظة كفر الشيخ، والتي نُشرت صباح أمس السبت، تحت عنوان «كارثة.. إلقاء أجهزة طبية بمليوني جنيه بفناء مركز الكبد في كفر الشيخ».

وأشار حساسين، خلال برنامجه عبر فضائية «العاصمة»، التصريحات التي انفرد بها الزميل عمرو الشامي في «التحرير» على لسان مسئولي المركز، معلّقًا: «الحقيقة لو الجهاز ده في مستشفى وزير الصحة الخاصة كان زمانه عامل فرح وسهرة، نرمي الأجهزة بالشكل ده؟».

وتابع: «اللي فجّر الموضوع ده موقع التحرير، وأنا عايز أشكره، وإحنا معاه بنتابع وبنكمل».

شاهد أيضا

وسادت حالة من الغضب بين أهالي محافظة كفرالشيخ، بسبب انتشار صور لأجهزة طبية داخل صناديق خشبية ملقاة بفناء مركز الكبد دون حراسة.