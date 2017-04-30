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عبدالفتاح لـ«عمال أنفاق القناة»: «مصر محظوظة بكم.. ما يحدث عبور ثاني»

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عبدالفتاح لـ«عمال أنفاق القناة»: «مصر محظوظة بكم.. ما يحدث عبور ثاني» عبدالفتاح لـ«عمال أنفاق القناة»: «مصر محظوظة بكم.. ما يحدث عبور ثاني»

التحرير

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أجرى الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، معايشة ميدانية لمشروع أنفاق تعبر أسفل قناة السويس ضمن الخطة الحكومية لتنفيذ المشروع القومي لتنمية شرق قناة السويس، بالربط بين شبه جزيرة سيناء ومدينة الإسماعيلية والوادي والدلتا وسهولة الانتقال.

ووصف عبد الفتاح، خلال برنامجه «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، المشروع بـ«العبور الثاني لسيناء»، موضحًا أن تلك الأنفاق هي أنفاق للمستقبل تحت القناة، مشيرًا إلى أنه يتم إنشاء 4 أنفاق إثنين في بورسعيد، وإثنين في الإسماعيلية، وتقوم على هذا المشروع أربع شركات وطنية خالصة، بمعدات مصرية.

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ووجه عبد الفتاح، تحيه للقائمين على المشروع، قائلًا: « فخورة بكم، مصر محظوظة بكم».

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