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بالفيديو.. مسئول بـ«أنفاق القناة»: «نربط سيناء بالدلتا في 15 دقيقة»

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بالفيديو.. مسئول بـ«أنفاق القناة»: «نربط سيناء بالدلتا في 15 دقيقة» بالفيديو.. مسئول بـ«أنفاق القناة»: «نربط سيناء بالدلتا في 15 دقيقة»

التحرير

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قال أحمد العبد، أحد رؤساء الشركات المشاركة في إنشاء أنفاق قناة السويس، إن 95% من القائمين على المشروع من المصريين، والـ 5% متمثلة في الفرنسيين والإيطاليين وبعض الألمان.

وذكر، أحد العاملين في المشروع، خلال لقائه أمس السبت بالدكتور معتز عبد الفتاح، مقدم برنامج «حلقة الوصل»، المذاع على فضائية «أون لايف»، أنه من المتوقع أن يتم تسليم المشروع قبل الموعد المحدد له من قبل رئيس الجمهورية، حيث أنهم يواصلون الليل بالنهار من أجل إنجاز هذا المشروع وتسليمة على أكمل وجه، موضحًا أنه يتم تصميم الأنفاق بطريقة عالمية بأيدٍ مصرية.

وأشار مسؤول بموقع الحفر، إلى أنه تم الوضع في الاعتبار بتزويد النفق بكاميرات مراقبة بطول الطريق، وكذلك بوابات إلكترونية لتجنب الزحام، وكذلك الاستعانة بمعدات تكنولوجية تستخدم في الإطفاء الذاتي للحرائق، مؤكدًا أن «إجراءات الأمان عالية للغاية وفاقت كل المعايير العالمية».

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وأوضح أحد القائمين على تصميم الأنفاق، أن هذا المشروع سيسهل الوصول من الدلتا إلى سيناء والعكس فيما لا يزيد عن ربع ساعة، حيث أن المعديات الموجودة في الوقت الحالي كانت مناسبة من حيث الأمان ومن ناحية إهدار الوقت، مشيرًا إلى أن المشروع يتم العمل فيه على قدم وساق، مضيفًا: «كل يوم فيه جديد بيحصل، على أول العام القادم هيكون المشروع كمل من حيث الإنشاءات فقط».

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التحرير

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