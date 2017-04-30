مدرب طنطا: لاعبو الزمالك لا ينفذون تعليمات المدرب.. و«الأهلي مبيهزرش»

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قال خالد عيد، المدير الفني لفريق طنطا، إن الفارق بين الأهلي والزمالك، وفقًا لمواجهته لهما، هو التزام لاعبي الفريق الأحمر بتعليمات المدير الفني، معلقًا «الأهلي ما بيهزرش».

وأضاف «عيد»، خلات لقائه بحلقة أمس السبت، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة dmc sports، أن لاعبو الأهلي ملتزمون تكتيكيًا في الملعب، على عكس لاعبي الزمالك الذين يتمتعون بمهارات عالية، لكنهم يلعبون بمزاجهم، ولا ينفذون بتعليمات المدير الفني بالشكل المطلوب.

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وأوضح، أن الزمالك يمنح المنافس «راحة» في اللعب بعدم الضغط عليه بقوة، وعدم أداء الواجب الدفاعي من لاعبي الهجوم.