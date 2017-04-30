أخبار عاجلة

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاهلى لمباراة الإنتاج الحربى -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 1 مايو 2017 مع ماغي فرح -
خالد الجندي: لازم تستعد للصلاة قبل الأذان عشان لو اتفاجئت بالأذان هتتفاجئ بملك الموت -
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 30-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " جاسمين طه " -
تشكيل لجنة لذوي الإعاقة بوزارة الصحة -
جمعة: تداول الفتاوى الشاذة على «فيسبوك» حرام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مدرب طنطا: لاعبو الزمالك لا ينفذون تعليمات المدرب.. و«الأهلي مبيهزرش»

Google+ Print
مدرب طنطا: لاعبو الزمالك لا ينفذون تعليمات المدرب.. و«الأهلي مبيهزرش» مدرب طنطا: لاعبو الزمالك لا ينفذون تعليمات المدرب.. و«الأهلي مبيهزرش»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال خالد عيد، المدير الفني لفريق طنطا، إن الفارق بين الأهلي والزمالك، وفقًا لمواجهته لهما، هو التزام لاعبي الفريق الأحمر بتعليمات المدير الفني، معلقًا «الأهلي ما بيهزرش».

وأضاف «عيد»، خلات لقائه بحلقة أمس السبت، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة sports، أن لاعبو الأهلي ملتزمون تكتيكيًا في الملعب، على عكس لاعبي  الذين يتمتعون بمهارات عالية، لكنهم يلعبون بمزاجهم، ولا ينفذون بتعليمات المدير الفني بالشكل المطلوب.

شاهد أيضا

وأوضح، أن الزمالك يمنح المنافس «راحة» في اللعب بعدم الضغط عليه بقوة، وعدم أداء الواجب الدفاعي من لاعبي الهجوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
طارق السيد مهاجمًا مرتضى: لن نقبل بإهانة رموز الزمالك

طارق السيد مهاجمًا مرتضى: لن نقبل بإهانة رموز الزمالك

الزمالك يواصل استعداداته للإسماعيلي في الدوري

الزمالك يواصل استعداداته للإسماعيلي في الدوري

القاهرة أبو ظبي: متابعة لايجاد حلول أزمة مباراة الزمالك والمقاصة الأخيرة

القاهرة أبو ظبي: متابعة لايجاد حلول أزمة مباراة الزمالك والمقاصة الأخيرة

مدرب طنطا: لاعبو الزمالك لا ينفذون تعليمات المدرب.. و«الأهلي مبيهزرش»

مدرب طنطا: لاعبو الزمالك لا ينفذون تعليمات المدرب.. و«الأهلي مبيهزرش»