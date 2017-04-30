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سعر الذهب اليوم الأحد 30 إبريل 2017 في مصر

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سعر الذهب اليوم الأحد 30 إبريل 2017 في مصر سعر الذهب اليوم الأحد 30 إبريل 2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك  المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244  .

سعر الذهب اليوم الأحد  :

السعر العالمي :1,266.83 دولار أمريكي .

الوحدة

 سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 726
عيار 22 665
عيار 21 635
عيار 18 544
عيار 14 423
عيار 12 363
الاونصة 22,570
الجنيه الذهب 5,080
الكيلو 725,714

 

المصدر : مصر 365

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