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مشاجرة عنيفة في مدرسة بالإسكندرية بين طلاب العربي واللغات (فيديو)

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أول ألقاب جابر.. بازل يتوج بالدوري السويسري للمرة الثامنة تواليًا

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رياضة في ليلة استثنائية.. سيدات الأهلي يسيطرن على بطولات الصالات

في ليلة استثنائية.. سيدات الأهلي يسيطرن على بطولات الصالات

أخبار كورال سان جوزيف.. ترانيم في رحاب بابا الفاتيكان

كورال سان جوزيف.. ترانيم في رحاب بابا الفاتيكان

رياضة تعليق الخطيب على إهدار أسهل فرصة في الدوري

تعليق الخطيب على إهدار أسهل فرصة في الدوري

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لحظة وصول بابا الفاتيكان مطار القاهرة -فيديو

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