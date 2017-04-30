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راشد: نستغل زيارة بابا الفاتيكان للترويج السياحي

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راشد: نستغل زيارة بابا الفاتيكان للترويج السياحي راشد: نستغل زيارة بابا الفاتيكان للترويج السياحي

التحرير

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قال وزير السياحة، يحيى راشد، مساء أمس السبت، إن الوزارة بدأت حاليًا في استغلال مقاطع البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، الذي يُؤكد فيها عن دور ومكانة العظيمة، لاستخدامها على وسائل التواصل الاجتماعي، للترويج للسياحة، بالإضافة إلى استغلال صوره مع الأطفال المِصريين، وكذلك صورته مع شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وغيرها.

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وأضاف راشد، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء DMC»، عبر فضائية «DMC»، أن أكثر من 120 فضائية عربية ودولية كانت موجودة في هذه الزيارة، لتغطية هذا الحدث العالمي، موضحًا أنه «يجب أنْ نشكر القيادة السياسية على دورها في نجاح زيارة بابا الفاتيكان، إلى الدولة المصرية».

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التحرير

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