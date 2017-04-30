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مدير أنفاق قناة السويس: الجيش أنقذنا بعدما كنا تحت رحمة الأجانب

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مدير أنفاق قناة السويس: الجيش أنقذنا بعدما كنا تحت رحمة الأجانب مدير أنفاق قناة السويس: الجيش أنقذنا بعدما كنا تحت رحمة الأجانب

التحرير

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قال المهندس سعد زغلول، المدير التنفيذي لمشروع أنفاق قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، إن «سُمك الجدار الخرساني للنفق يبلغ 60 سـم، لضمان أفضل تأمين لجسم النفق لتحمل التيارات المائية بالقناة، أما الارتفاع الصافي داخل النفق يصل إلى 5.5 متـر، ليسمح بمرور حركة بضائع وتجارة مع الحفاظ على التهوية والأمان اللازم».

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وأضاف زغلول، خلال حواره مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، خلال برنامجه «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أن «القوات المسلحة اشترت الأجهزة التي تُستخدم في إنشاء تلك الأنفاق بعد أن كان المهندسين تحت رحمة الأجانب 20 سنة حيث كانوا يأتون بالأجهزة الخاصة بهم».

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التحرير

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