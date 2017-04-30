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محافظ الدقهلية: نتطلع لإنجاز قطار مكهرب من المنصورة لجمصة

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الشعراوي: ترسيخ أركان الدولة وسلطتها أساس تقديم الخدمات 
ولا يجب أن تكون الوظيفة العامة وسيلة «للتحكم في الناس»
كتب - كارم الديسطي

قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، إن ترسيخ أركان الدولة وبسط سلطتها على كافة مستويات المسئولية بجميع المواقع والمؤسسات التابعة للدولة هي الأساس والمنطلق الذى يمكن من خلاله تقديم الخدمات للمواطنين والاستجابة الفورية لحل مشكلات المواطنين واقتحام كافة القضايا وفى مقدمتها الأمن والأمان.
وعقد المحافظ لقاءً أمس السبت بعدد من أعضاء الدفعة الأولى للبرنامج الرئاسي لتأهيل القيادات الشبابية من أبناء محافظة الدقهلية.

وخلال اللقاء ناقش محافظ الدقهلية أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل القيادات الشبابية للقيادة العديد من المشروعات التي يتطلع إلى إنجازها بالدقهلية شملت مدينه المنصورة الجديدة، وتطوير بحيرة المنزلة، وقطار مكهرب من المنصورة إلى جمصة والارتقاء بمنظومة النظافة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصه قطاع الخدمات الصحية وتقديم الخدمة للمواطنين البسطاء في أماكن تواجدهم من خلال القوافل العلاجية.

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وبحث محافظ الدقهلية مع أعضاء الفريق الرئاسي العديد من الموضوعات والإجراءات التي تم اتخاذها في إزاله التعديات والاستغلال الأمثل لأراضي أملاك الدولة في مشروعات النفع العام كالمدارس والصرف الصحي ومياه الشرب والمنشآت الصحية وغيرها من المشروعات.
وأضاف محافظ الدقهلية أن الدولة كيان وسيادة لابد من الحفاظ عليه بكل قوة باحترام وتنفيذ القانون الذى يجعل الدولة "سيدة قرارها"، مشيرا إلى أن المحافظة حريصة على الاستفادة من الأفكار والمقترحات التي اكتسبها أعضاء البرنامج خلال فترة التدريب وصقل مهاراتهم وفق خطط التدريب.

وشدد المحافظ على ضرورة العمل على حل جميع المشكلات والتعامل مع كافة القضايا حتى تكون كافة الحلول المقترحة قابلة للتنفيذ وتناسب القضية محل البحث والدراسة وتكون ذات عائد مؤكد تعود على المجتمع، موضحا أهمية اتباع جميع الخطوات والقواعد والأسس العلمية التي تستهدف حل المشكلات للنهوض بمحافظة الدقهلية، مؤكدا التخطيط لجوانب الحل من أرض الواقع واستغلال كافة الطاقات والإمكانيات المتاحة والاستعانة بالخبرات والكوادر المتخصصة كل في مجاله.
وقال المحافظ: لا يجب أن تكون الوظيفة العامة وفى أي موقع مسئولية وسيلة "للتحكم في الناس" لأنها في الأساس لخدمة المواطن وتلبية احتياجاته وليس للتحكم في الآخر.

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