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المدير الفني للزمالك: هذا ما ينقص الأبيض

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المدير الفني للزمالك: هذا ما ينقص الأبيض المدير الفني للزمالك: هذا ما ينقص الأبيض

التحرير

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أكد البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك، أنه كان سيرفض التعاقد مع النادي الأبيض إذا طلب منه أحد المنافسة على بطولة الدوري الممتاز، لكن ذلك لم يحدث معه.

وتابع «إيناسيو»، خلال لقائه أمس السبت ببرنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، أن هدفه حاليًا هو الاستعداد جيدًا للموسم المقبل، والمنافسة على بطولتي كأس ، ودوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أنه يرغب في استغلال مميزات كل لاعب في بالفريق.

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وأشاد الخواجة، بتنفيذ اللاعبين لتعليماته، موضحًا أن هناك بعض الأمور تنقص الفريق مثل الضغط على المنافس، وافتقاد الثقة، ويحتاج لمزيد من العمل في التدريبات للحصول على التطور المطلوب.

وتابع، أن عدم استقبال الفريق لأهداف في آخر 3 مباريات أمر جيد، لكن مازال ينتظرنا جهد أكبر، لاستعادة الثقة المفقودة.

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