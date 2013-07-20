ياسمين عبدالعزيز تنفي إهانتها لـ"هيفاء" بسبب حلقتها مع رامز جلال

كتب : نجلاء أبوالنجا السبت 20-07-2013 16:58

تستعد ياسمين عبدالعزيز لتحرير محضر رسمي اليوم في شرطة مباحث الإنترنت، ضد شخص مجهول انتحل شخصيتها وقام بعمل حساب على فيس بوك باسمها ومن خلاله أبدى الكثير من الآراء السياسية والفنية، وكان آخرها شتائم ضد رامز جلال وهيفاء وهبي بسبب الحلقة الأخيرة من برنامج رامز عنخ أمون.

وأكدت "عبدالعزيز" لـ"الوطن"، أنها في قمة الاستياء من هذا الشخص الذي انتحل شخصيتها خاصة أنها لا تمتلك أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيس بوك أو تويتر، وأضافت أنها لن تسكت على حقها الأدبي والمعنوي، خاصة وأن هناك مشكلات عديدة تسبب فيها الشخص الذي ينتحل شخصيتها؛ حيث إن المواقع الفنية تنقل من هذا الحساب على أنه كلامي وآرائي الشخصية لدرجة أن المنتحل يكتب عن حياتي الخاصة ويتواصل مع الجمهور بوصفه أنا وهذا شيء مرفوض ولن أترك هذا الشخص إلا بعد تسليمه للجهات القانونية.