أخبار عاجلة

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاهلى لمباراة الإنتاج الحربى -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 1 مايو 2017 مع ماغي فرح -
خالد الجندي: لازم تستعد للصلاة قبل الأذان عشان لو اتفاجئت بالأذان هتتفاجئ بملك الموت -
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 30-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " جاسمين طه " -
تشكيل لجنة لذوي الإعاقة بوزارة الصحة -
جمعة: تداول الفتاوى الشاذة على «فيسبوك» حرام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

عامر حسين: الأهلي والزمالك لم يعترضا على المشاركة في البطولة العربية

Google+ Print
عامر حسين: الأهلي والزمالك لم يعترضا على المشاركة في البطولة العربية عامر حسين: الأهلي والزمالك لم يعترضا على المشاركة في البطولة العربية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال عامر حسين، رئيس لجنة مسابقات الدوري الممتاز، إن هناك محاولات لإنهاء بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، في 16 أو 17 يوليو المقبل. 

وأضاف «حسين»، خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة أمس السبت، ببرنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة sports، أن الأهلي والزمالك لم يعترضا حتى الآن على موعد البطولة العربية، أو قدم أحدهما أي اعتذرارات عن المشاركة بها.

وأوضح رئيس لجنة المسابقات، أن  أرسل خطابًا رسميًا للجبلاية، بإقامة مباراته أمام فريق كابس يونايتد بطل زيمبابوي يوم 13 مايو المقبل، في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على ملعب «برج العرب».

شاهد أيضا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
طارق السيد مهاجمًا مرتضى: لن نقبل بإهانة رموز الزمالك

طارق السيد مهاجمًا مرتضى: لن نقبل بإهانة رموز الزمالك

الزمالك يواصل استعداداته للإسماعيلي في الدوري

الزمالك يواصل استعداداته للإسماعيلي في الدوري

القاهرة أبو ظبي: متابعة لايجاد حلول أزمة مباراة الزمالك والمقاصة الأخيرة

القاهرة أبو ظبي: متابعة لايجاد حلول أزمة مباراة الزمالك والمقاصة الأخيرة

مدرب طنطا: لاعبو الزمالك لا ينفذون تعليمات المدرب.. و«الأهلي مبيهزرش»

مدرب طنطا: لاعبو الزمالك لا ينفذون تعليمات المدرب.. و«الأهلي مبيهزرش»