عامر حسين: الأهلي والزمالك لم يعترضا على المشاركة في البطولة العربية

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قال عامر حسين، رئيس لجنة مسابقات الدوري الممتاز، إن هناك محاولات لإنهاء بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، في 16 أو 17 يوليو المقبل.

وأضاف «حسين»، خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة أمس السبت، ببرنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة dmc sports، أن الأهلي والزمالك لم يعترضا حتى الآن على موعد البطولة العربية، أو قدم أحدهما أي اعتذرارات عن المشاركة بها.

وأوضح رئيس لجنة المسابقات، أن الزمالك أرسل خطابًا رسميًا للجبلاية، بإقامة مباراته أمام فريق كابس يونايتد بطل زيمبابوي يوم 13 مايو المقبل، في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على ملعب «برج العرب».