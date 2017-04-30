أخبار عاجلة

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاهلى لمباراة الإنتاج الحربى -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 1 مايو 2017 مع ماغي فرح -
خالد الجندي: لازم تستعد للصلاة قبل الأذان عشان لو اتفاجئت بالأذان هتتفاجئ بملك الموت -
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 30-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " جاسمين طه " -
تشكيل لجنة لذوي الإعاقة بوزارة الصحة -
جمعة: تداول الفتاوى الشاذة على «فيسبوك» حرام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

أحمد عمر هاشم يحتفل بــ"ليلة النصف من شعبان" مع أهالي المنوفية.. الجمعة

Google+ Print
أحمد عمر هاشم يحتفل بــ"ليلة النصف من شعبان" مع أهالي المنوفية.. الجمعة أحمد عمر هاشم يحتفل بــ"ليلة النصف من شعبان" مع أهالي المنوفية.. الجمعة

مصراوي Masrawy

الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء

كتب ــ محمود مصطفى:

يلقي الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، خطبة الجمعة المقبلة، بمسجد الفتح بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وسيحتفل الدكتور أحمد عمر هاشم مع أهالي محافظة المنوفية، بذكرى ليلة النصف من شعبان، بناءً على دعوة من أهالي المنطقة.

وافتُتح مسجد الفتح بمدينة شبين الكوم، الذي سيلقي منه الدكتور عمر هاشم خطبة الجمعة، في رمضان عام 1437 هجرية، على مساحة 500 متر، وتكلف بناؤه خمسة ملايين جنيه.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​"البحوث الإسلامية" يهنئ عمال مصر.. ويؤكد: البلاد تُبنى بإخلاصكم في العمل

​"البحوث الإسلامية" يهنئ عمال مصر.. ويؤكد: البلاد تُبنى بإخلاصكم في العمل

ضبط زي عسكري داخل حاوية ترانزيت بميناء غرب بورسعيد (صور)

ضبط زي عسكري داخل حاوية ترانزيت بميناء غرب بورسعيد (صور)

"أمن الوادي الجديد" تتسلم الدفعة الأولى من مستحقات "حج القرعة"

"أمن الوادي الجديد" تتسلم الدفعة الأولى من مستحقات "حج القرعة"

جمعية التطوير والتنمية تعلن عن جائزة المجتمع المدني

جمعية التطوير والتنمية تعلن عن جائزة المجتمع المدني