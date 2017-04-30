أحمد عمر هاشم يحتفل بــ"ليلة النصف من شعبان" مع أهالي المنوفية.. الجمعة

كتب ــ محمود مصطفى:

يلقي الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، خطبة الجمعة المقبلة، بمسجد الفتح بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وسيحتفل الدكتور أحمد عمر هاشم مع أهالي محافظة المنوفية، بذكرى ليلة النصف من شعبان، بناءً على دعوة من أهالي المنطقة.

وافتُتح مسجد الفتح بمدينة شبين الكوم، الذي سيلقي منه الدكتور عمر هاشم خطبة الجمعة، في رمضان عام 1437 هجرية، على مساحة 500 متر، وتكلف بناؤه خمسة ملايين جنيه.​