نظافة القاهرة: نستخدم الـ«جي بي إس» قريبا للإبلاغ عن القمامة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة المهندس حافظ السعيد، إن محافظة القاهرة ستبدأ خلال الفترة المقبلة العمل بنظام تسجيل المخالفات بالصورة، من خلال نظام تتبع جي بي إس "GPS"، وإبلاغها للشركات والمتعهدين الذين سيتم التعاقد معهم من شركات وطنية، لتتمكن من تلافيها في أسرع وقت ممكن.

شاهد أيضا

وأضاف السعيد خلال لقائه أمس السبت مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على شبكة قنوات "دي إم سي"، أن محافظة القاهرة ستوفر سيارات لمراقبة عمل خطوط سيارات جمع القمامة، ورصد المخالفات الموجودة في الشوارع، وكذلك من خلال وحدات المراقبة، قائلا: "هذا النظام الجديد GPS، سيُمكن كل المواطنين من الإبلاغ عن أي قمامة متواجدة في الشارع".

