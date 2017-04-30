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نظافة القاهرة: نستخدم الـ«جي بي إس» قريبا للإبلاغ عن القمامة

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نظافة القاهرة: نستخدم الـ«جي بي إس» قريبا للإبلاغ عن القمامة نظافة القاهرة: نستخدم الـ«جي بي إس» قريبا للإبلاغ عن القمامة

التحرير

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قال رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة المهندس حافظ السعيد، إن محافظة القاهرة ستبدأ خلال الفترة المقبلة العمل بنظام تسجيل المخالفات بالصورة، من خلال نظام تتبع جي بي إس "GPS"، وإبلاغها للشركات والمتعهدين الذين سيتم التعاقد معهم من شركات وطنية، لتتمكن من تلافيها في أسرع وقت ممكن.

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وأضاف السعيد خلال لقائه أمس السبت مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قنوات "دي إم سي"، أن محافظة القاهرة ستوفر سيارات لمراقبة عمل خطوط سيارات جمع القمامة، ورصد المخالفات الموجودة في الشوارع، وكذلك من خلال وحدات المراقبة، قائلا: "هذا النظام الجديد GPS، سيُمكن كل المواطنين من الإبلاغ عن أي قمامة متواجدة في الشارع".

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