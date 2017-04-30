إيناسيو: شيكابالا مبدع.. ولم أكن سببا في رحيله عن سبورتنج لشبونة

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نفى البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني لنادي الزمالك، تسببه في رحيل محمود عبد الرازق «شيكابالا»، قائد الفريق الأبيض، عن صفوف سبورتنج لشبونة، مشيرًا إلى أن النجم الأسمر واجه صعوبات في تلك التجربة.

وأضاف «إيناسيو»، خلال لقائه بحلقة أمس السبت، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، أن شيكابالا لاعب مبدع، ويمكنه صناعة الفارق مع الزمالك، مؤكدًا أنه بدأ يتطور مع الزمالك في الفترة الأخيرة، فهو حاليًا يهاجم ويعود أيضًا للخلف للقيام بمهام دفاعية.

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وتابع، أن مشاركة «شيكابالا» بشكل أساسي معه، أمر طبيعي خاصة أنه يعرفه جيدًا، على عكس بقية اللاعبين في نفس مركزه، الذين لم يشاهدهم بالشكل الكافي.

وكشف، أن قائد القلعة البيضاء، لم يعد مع سبورتنج لشبونة إلى البرتغال، عقب مواجهة الاتحاد السكندري، في مئوية الأخير عام 2014.