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إيناسيو: تعاقدت مع الزمالك لحصد البطولات.. وهذا أكثر ما يزعجني في مصر

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إيناسيو: تعاقدت مع الزمالك لحصد البطولات.. وهذا أكثر ما يزعجني في مصر إيناسيو: تعاقدت مع الزمالك لحصد البطولات.. وهذا أكثر ما يزعجني في مصر

التحرير

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قال البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك، إنه وافق على التعاقد مع النادي الأبيض، لأنه نادٍ كبير، وله ملايين من المشجعين، إلى جانب رغبته في حصد البطولات معه.

وأضاف إيناسيو، خلال لقائه أمس السبت ببرنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، أن ، رئيس القلعة البيضاء، كان لديه رغبة كبيرة في التعاقد معه، وهو ما جعله أكثر إصرارًا على التجربة، مؤكدًا أنه سعيد بعمله في النادي الأبيض.

وكشف أن الأخبار الكاذبة التي يتم تداولها عنه وعن فريقه في الصحافة، هى أكثر ما يزعجه في ، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث في كل العالم، لكنه يحدث في مصر يوميًا.

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وتابع مدرب القلعة البيضاء أن لديه شهرة في البرتغال، بسبب احتراف قائده محمود عبد الرازق «شيكابالا»، في صفوف فريق سبورتنج لشبونة، نافيًا تحدثه مع المدربين البرتغاليين الذين قاموا بتدريب الفريق الأبيض من قبل.

 

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التحرير

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