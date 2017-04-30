اليوم.. مناقشة كتاب "المواجهة الدينية لظاهرة الإرهاب" لسعد الدين الهلالي

كتبت-نسمة فرج

تقيم أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور حاتم ربيع حسن، ندوة لمناقشة كتاب "المواجهة الدينية لظاهرة الإرهاب"، للدكتور سعد الدين الهلالي، والصادر عن الهيئة العامة المصرية للكتاب، وذلك اليوم الأحد، بحضور حلمي النمنم، وزير الثقافة وحاتم ربيع، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والمفكر ثروت الخرباوي.

وتأتي الندوة بمشاركة نخبة من الكتاب، والنقاد، والخبراء، والإعلاميين والمتخصصين، وتتضمن كلمة لوزير الثقافة، وكلمة للأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ثم عرض للكتاب يقدمه المؤلف الدكتور سعد الدين هلالي، ويشارك في المناقشة الدكتور أحمد زايد، والدكتور ثروت الخرباوى، والإعلامي عاصم بكرى، والدكتور عمرو شريف، والمهندس عمرو فاروق.

وتأتي الندوة التي تنظمها وحدة أمانة المؤتمرات بالمجلس، ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية التي وجه وزير الثقافة بتكثيفها خلال الفترة القادمة والتي تركز على سبل مواجهة ظاهرة الإرهاب والأفكار المتطرفة.