البابا فرنسيس قبل مغادرته: كونوا نورًا ومِلحًا لهذا البلد

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«لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت»، بدأ البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، كلمته للرهبان والراهبات والآباء الكاثوليك، بجزء من إنجيل لوقا، ليحدثهم بعد ذلك عن الصعوبات التي تواجههم.

أثناء لقائه بهم اليوم الخميس في إكليركية الأقباط الكاثوليك بالمعادي قبل مغادرته مصر بساعات قليلة، قال: «يسعدني أن أتواجد بينكم في هذا المكان الذي يمثّل قلب الكنيسة الكاثوليكية في مصر. يسعدني أن أحيّي فيكم يا كهنة القطيع الكاثوليكي الصغير في مصر، الخميرة التي يُعدّها الربّ لهذه الأرض المباركة، مع إخوانكم الأرثوذكس».

ووجه البابا لهم الشكر على خدمتهم اليومية التي قال إنها «تتم وسط العديد من التحدّيات وغالبًا ما تكون قليلة التعزيات».

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واستكمل: «أودّ كذلك أن أشجّعكم! لا تخافوا من أعباء الحياة اليوميّة، ومن ضغط الظروف الصعبة التي على البعض منكم أن يجتازوها».

أما عن الصعوبات التي يواجهونها، فحصرها البابا في دوافع الإحباط ووجود أنبياء الدمار والإدانة وكم كبير من الأصوات السلبيّة والمحبطة، وتعرضهم لتجارب الثرثرة والحسد والتذمر بسبب قلة الإمكانيات ومقارنة النفس بالآخرين والتفرعن، لكنه نصحهم بأن يكونوا قوّة إيجابية. نورًا ومِلحًا لهذا المجتمع. مُحَرّك يجر القطار إلى الأمام صوب الهدف مباشرة. بناة جسور، وفاعلي حوار وتوافق.

واختتم كلمته بقوله «سأحملكم دائمًا في قلبي وفي صلاتي. تشجّعوا، وسيروا إلى الأمام برفقة الروح القدس، هذَا هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي صَنَعُهُ الرَّبُّ لنَبْتَهِج وَنَفْرَح فِيهِ. ومن فضلكم لا تنسوا أن تصلّوا من أجلي».