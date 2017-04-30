أخبار عاجلة

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاهلى لمباراة الإنتاج الحربى -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 1 مايو 2017 مع ماغي فرح -
خالد الجندي: لازم تستعد للصلاة قبل الأذان عشان لو اتفاجئت بالأذان هتتفاجئ بملك الموت -
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 30-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " جاسمين طه " -
تشكيل لجنة لذوي الإعاقة بوزارة الصحة -
جمعة: تداول الفتاوى الشاذة على «فيسبوك» حرام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

البابا فرنسيس قبل مغادرته: كونوا نورًا ومِلحًا لهذا البلد

Google+ Print
البابا فرنسيس قبل مغادرته: كونوا نورًا ومِلحًا لهذا البلد البابا فرنسيس قبل مغادرته: كونوا نورًا ومِلحًا لهذا البلد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

«لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت»، بدأ البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، كلمته للرهبان والراهبات والآباء الكاثوليك، بجزء من إنجيل لوقا، ليحدثهم بعد ذلك عن الصعوبات التي تواجههم.

أثناء لقائه بهم اليوم الخميس في إكليركية الأقباط الكاثوليك بالمعادي قبل مغادرته بساعات قليلة، قال: «يسعدني أن أتواجد بينكم في هذا المكان الذي يمثّل قلب الكنيسة الكاثوليكية في مصر. يسعدني أن أحيّي فيكم يا كهنة القطيع الكاثوليكي الصغير في مصر، الخميرة التي يُعدّها الربّ لهذه الأرض المباركة، مع إخوانكم الأرثوذكس».

ووجه البابا لهم الشكر على خدمتهم اليومية التي قال إنها «تتم وسط العديد من التحدّيات وغالبًا ما تكون قليلة التعزيات».

شاهد أيضا

واستكمل: «أودّ كذلك أن أشجّعكم! لا تخافوا من أعباء الحياة اليوميّة، ومن ضغط الظروف الصعبة التي على البعض منكم أن يجتازوها».

أما عن الصعوبات التي يواجهونها، فحصرها البابا في دوافع الإحباط ووجود أنبياء الدمار والإدانة وكم كبير من الأصوات السلبيّة والمحبطة، وتعرضهم لتجارب الثرثرة والحسد والتذمر بسبب قلة الإمكانيات ومقارنة النفس بالآخرين والتفرعن، لكنه نصحهم بأن يكونوا قوّة إيجابية. نورًا ومِلحًا لهذا المجتمع. مُحَرّك يجر القطار إلى الأمام صوب الهدف مباشرة. بناة جسور، وفاعلي حوار وتوافق.

واختتم كلمته بقوله «سأحملكم دائمًا في قلبي وفي صلاتي. تشجّعوا، وسيروا إلى الأمام برفقة الروح القدس، هذَا هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي صَنَعُهُ الرَّبُّ لنَبْتَهِج وَنَفْرَح فِيهِ. ومن فضلكم لا تنسوا أن تصلّوا من أجلي».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"البحوث الإسلامية" يهنئ عمال مصر.. ويؤكد: البلاد تُبنى بإخلاصكم في العمل

​"البحوث الإسلامية" يهنئ عمال مصر.. ويؤكد: البلاد تُبنى بإخلاصكم في العمل

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاهلى لمباراة الإنتاج الحربى

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاهلى لمباراة الإنتاج الحربى

ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى

ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى