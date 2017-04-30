لماذا تجاهل «النور» زيارة بابا الفاتيكان؟

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حالة من الصمت سيطرت على البيت السلفي عقب زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى مصر، والتي استغرقت يومين، لم يصدر خلال تلك الفترة أية تصريحات من جانب حزب النور، كما لم يعقب مسؤوليه عن أي شىء يخص تفاصيلها، حيث فضّلوا عدم الإدلاء بأية أحاديث حول هذا الأمر، فضلًا عن تجاهل الصفحة الرسمية للحزب للزيارة.

مواقف الحزب السلفي السابقة تشير إلى عدم تقبله لمثل هذه الزيارات، كما أن الدعوة السلفية (الرحم الذي خرج منه الحزب) صدرت عن مشايخها تصريحات رافضة لاستقبال ممثلي الكنائس.

ففي سبتمبر من العام الماضي، انتشرت لافتات خاصة بالدعوة السلفية في شوارع مرسى مطروح مكتوًبا عليها عبارات الترحيب بزيارة البابا تواضروس الثاني، وحرص الشيخ علي غلاب، قيم الدعوة السلفية بالمحافظة على الجلوس معه.

ولم يمر هذا المشهد بهدوء، حيث انفجرت أزمة طاحنة داخل الدعوة السلفية، وخرج الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، على أنصاره للتبرؤ من ذلك، والحديث عن أن الترحيب بالبابا لا يجوز شرعًا.

وعندما تبنى غلاب الموقف المتصالح مع الأقباط قال برهامي: "نحن نجاهد منذ سنوات طويلة لكى لا ينفصل هؤلاء عن الدعوة، ولكن هم من يصرون على الانفصال، زورا وبهتانا، أن يقال أن الدعوة السلفية هى من قامت بعمل ذلك.. الدعوة السلفية ليست هذه المجموعة، ولا هؤلاء القوم الذين فعلوا ذلك".

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وكان من ضمن أسباب غضب برهامي عبارة "الدعوة السلفية ترحب بقداسة البابا تواضروس"، مشيرًا إلى أن هذا الاسم لا يجوز قطعا ويقينا، فنحن لا نقدس إلا ما قدسه الله، وهذا من عقائد التوحيد والإيمان

الأمر كان مختلفًا عند مشيخة الأزهر، حيث جلس الدكتور أحمد الطيب على منصة واحدة مع البابا فرنسيس، والذي عانقه بعد أن خطبا في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام.

وفي الوقت الذي لم يستغل فيه حزب النور هذه الزيارة لتوصيل رسائل تدعو للسلام، أكد الطيب أنه لا حل للمشكلات التي يعاني منها العالم إلا من خلال إعادة الوعي برسالات السماوات، لافتا إلى أن "الحضارة الأوروبية ليست حضارة إرهاب ولا يجب الإساءة للأديان".

وشدد شيخ الأزهر على ضرورة العمل على تنقية صورة الأديان مما علق بها من فهم مغلوط وتدين كاذب، مضيفا: "يجب العمل لإظهار قيمة السلام والتراحم بين الشعوب كافة".

يذكر أن بابا الفاتيكان أجرى عدة لقاءات مهمة منها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضر مؤتمر السلام، وكذلك ترأس قداس فى استاد الدفاع الجوى اليوم السبت.