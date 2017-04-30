أخبار عاجلة

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج -
ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاهلى لمباراة الإنتاج الحربى -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحمل الإثنين 1/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 1 مايو 2017 مع ماغي فرح -
خالد الجندي: لازم تستعد للصلاة قبل الأذان عشان لو اتفاجئت بالأذان هتتفاجئ بملك الموت -
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 30-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " جاسمين طه " -
تشكيل لجنة لذوي الإعاقة بوزارة الصحة -
جمعة: تداول الفتاوى الشاذة على «فيسبوك» حرام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو.. أديب للإخوان: لو البابا جاء لمرسي كان بقى أحلى واحد

Google+ Print
فيديو.. أديب للإخوان: لو البابا جاء لمرسي كان بقى أحلى واحد فيديو.. أديب للإخوان: لو البابا جاء لمرسي كان بقى أحلى واحد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الشعب المصري لا يعرف قيمة ، مضيفا: "إحنا مش بنشوف في مصر غير السكر والزيت .. لكن مش بنشوف عظمة بلدنا وقيمتها".

وأضاف أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون": "تقديرنا لمصر منخفض جدا وأنا منكم، بس لما بشوف حد زي بابا الفاتيكان بيتكلم عن عظمة وجمال مصر، بستغرب ليه مبنشوفهاش زيه كده؟".

شاهد أيضا

واستنكر أديب مهاجمة جماعة الإخوان لزيارة بابا الفاتيكان، :"لو كان جه لمرسي كان هيبقي أحسن بابا في الدنيا.. الناس دي اتعمت على قلوبها". 
وتابع: "أنا مش بستغرب من كلام الإخوان بس بستغرب من كلام أنصارهم".

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
​"البحوث الإسلامية" يهنئ عمال مصر.. ويؤكد: البلاد تُبنى بإخلاصكم في العمل

​"البحوث الإسلامية" يهنئ عمال مصر.. ويؤكد: البلاد تُبنى بإخلاصكم في العمل

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الإنتاج الحربى لمباراة الأهلى ولقاء مع مجدى عبد العاطى مدرب الإنتاج

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاهلى لمباراة الإنتاج الحربى

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاهلى لمباراة الإنتاج الحربى

ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى

ستاد مصر: الأهلى يسعى لمواصلة تفوقه على الإنتاج الحربى