فيديو.. أديب للإخوان: لو البابا جاء لمرسي كان بقى أحلى واحد

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الشعب المصري لا يعرف قيمة مصر، مضيفا: "إحنا مش بنشوف في مصر غير السكر والزيت .. لكن مش بنشوف عظمة بلدنا وقيمتها".

وأضاف أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون": "تقديرنا لمصر منخفض جدا وأنا منكم، بس لما بشوف حد زي بابا الفاتيكان بيتكلم عن عظمة وجمال مصر، بستغرب ليه مبنشوفهاش زيه كده؟".

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واستنكر أديب مهاجمة جماعة الإخوان لزيارة بابا الفاتيكان، :"لو كان جه لمرسي كان هيبقي أحسن بابا في الدنيا.. الناس دي اتعمت على قلوبها".

وتابع: "أنا مش بستغرب من كلام الإخوان بس بستغرب من كلام أنصارهم".