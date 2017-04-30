فيديو.. رمضان: فيه نصب في العاصمة الإدارية والحكومة نايمة

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هاجم الإعلامي خيري رمضان، حكومة شريف إسماعيل، بسبب عمليات نصب من بعض الشركات داخل العاصمة الإدارية، قائلا "الناس خدت بومبة والحكومة ساكتة".

وأضاف خيري، خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار": "إحنا شعب بنحب نسمع كلمة عروض وخاصة لو كان في عقارات ومش بمبالغ قليلة لا دي وصلت لملايين، كلمت الشركة بتاعت العروض وسألتهم خدتوا فلوس من الناس قالوا آه تعالى أحجز معانا".

وتابع الإعلامي: "التسليم خلال 3 سنين وفي أحسن موقع في العاصمة الإدارية، بس أنا مش زي المواطن وروحت سألت وعرفت أن مفيش قرار وزاري طلع بالترخيص لهذه الشركة، طب من حقهم يبيعوا؟ لا، مينفعش غير لما يدفعوا المقدم، بس هما بياخدوا فلوس من المواطنين؟، أتاريهم بياخدوا الفلوس عشان يلموا المقدم".

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واستكمل: "يعني اتاخد شيكات من الناس، والناس بتاخد بومبة والشركة لسه أصلا مخدتش موافقة ولا دفعت المقدم ومفيش قرار وزاري، لكن الشركة شغالة" متسائلا: "في أنهي بلد بيحصل الكلام دي؟، ليه عايزين نعمل أزمات مع العاصمة الإدارية اللي بقت حلم كل المصريين".

وقال رمضان: "دي حاجة تحرق الدم، إحنا نايمين لحد ما الشركة تبيع 50% ونصحى نلاقي الناس بتصوت وندخل في مشاكل وقضاء" موجها حديثه لشريف إسماعيل، "هل هذا يجوز، ليه شغلتنا نطفي الحرايق، شغلتكم تطبقوا القانون قبل ما الحريقة تولع.. حلاوتك يا حكومة".