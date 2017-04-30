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البشير: مساعٍ إقليمية ودولية لتدخل الخرطوم لحل أزمة جنوب السودان

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البشير: مساعٍ إقليمية ودولية لتدخل الخرطوم لحل أزمة جنوب السودان البشير: مساعٍ إقليمية ودولية لتدخل الخرطوم لحل أزمة جنوب السودان

مصراوي Masrawy

الرئيس السوداني عمر البشير

الخرطوم – (أ ش أ):

كشف الرئيس السوداني عمر البشير، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، عن مساعٍ إقليمية ودولية، لتدخل السودان لحل أزمة دولة الجنوب ، والحديث عن عودته إلى حضن السودان، مرة أخرى.

وقال البشير ،في كلمته خلال الجلسة الختامية للمؤتمر العام للحزب،التي عقدت اليوم السبت بأرض المعارض بالخرطوم، "نحن عند موقفنا تجاه مواطن الجنوب الذي تفرضه المسئولية الأخلاقية، وسنتدخل لوقف الحرب والمجاعة"،لافتا إلى استضافة السودانيين لإخوانهم من جنوب السودان، لأنهم شعب واحد في دولتين.

وأكد أن السودان جاهز لتقديم يد العون والدعم لكل محتاج سواء في الجنوب أو أي منطقة أخرى، ويُرحِّب بكل من تقطعت بهم السبل، بحثاً عن الاستقرار والأمان.

وأشار إلى أن الحوار الوطني نقل السودان إلى مرحلة سياسية مهمة في تاريخه، و قدم نموذجاً تحتذي به كل الدول التي تعاني من صراعات وخلافات سياسية وانقسامات داخلية.

وقال البشير "إن الذين اتهمونا وسعوا لتشويه سمعتنا، عادوا وأعلنوا أن السودان أكثر الدول التي تساهم في مكافحة الإرهاب"، مشدَّدا على أن الفكر لا يعاقب بالعنف، بل بالفكر، وهو ما حول الشباب إلى عناصر إيجابية.

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مصراوي Masrawy

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