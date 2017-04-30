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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

 

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مازالت تصر على إطلاق صواريخ باليستية، وتشهد تركيا موجة جديدة من الإقالات لموظفين في ، ومظاهرات جديدة في روسيا ضد الرئيس فلاديمير بوتين بدعوى "الفساد".. هذا أبرز ما شهده العالم خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

1- كوريا الشمالية أجرت عملية إطلاق لصاروخ باليستي

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عرض عسكرى للجيش الكورى الشمالى فى بيونج يانج يوم 15 إبريل 2017(أ ف ب)

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا من منطقة شمال العاصمة بيونيج يانج، بحسب ما أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إلا أن التجربة الصاروخية فشلت بعيد عملية الإطلاق.

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2- مظاهرة مناهضة للرئيس الروسى في موسكو

انتشار مكثف لقوات الأمن الروسية فى الساحة الحمراء اليوم السبت(أ ف)

انتشار مكثف لقوات الأمن الروسية فى الساحة الحمراء اليوم السبت(أ ف)

تحدى المئات من أنصار المعارضة حظرا على المظاهرات حيث قاموا بتنظيم احتجاج ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في موسكو اليوم السبت.

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3- المارينز يعودون إلى ولاية هلمند الأفغانية

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وصول جنود المارينز إلى اقليم هلمند الأفغانى اليوم السبت(أ ف ب)

وصل أوائل عناصر مشاة البحرية الأمريكية - المارينز- وعددهم حوالي ثلاثين إلى قاعدة عسكرية في ولاية هلمند التي تسيطر حركة طالبان على قسم منها بجنوب أفغانستان، وذلك لأول مرة منذ انسحاب القوات الأمريكية منها عام 2014.

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4- إقالة حوالى 4000 موظف فى تركيا

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الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى خطاب بأسطنبول اليوم السبت(أ ف ب)

أقالت السلطات التركية حوالى 4000 موظف رسمي في موجة إقالات جديدة في أعقاب محاولة انقلاب يوليو 2016، على ما أعلن مرسوم طارئ نشر في الجريدة الرسمية.

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5- أكثر من 10 زلازل تضرب الساحل التشيلي

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انهيار جسر بعد زلزال قوى - أرشيفية(أ ف ب)

هز أكثر من 10 زلازل متوسطة القوة الساحل التشيلي في غضون أكثر من ساعتين كان أكثرهم قوة سجل 5.9 درجة على مقياس ريختر.

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