10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد: محمد الصباغ

حذر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من الخطر الكبير الذي يمثله وصول مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن إلى الحكم، في حين صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن كوريا الشمالية لم تحترم الصين بعد تجربتها الصاروخية الأخيرة، واعتبر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن حركته لبت أسئلة حركت فتح بينما تنتظر أجوبة على مطالبها.

1 – هولاند: يجب إبعاد خطر لوبان

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند (أ ف ب)

حذر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، في بروكسل من "الخطر الكبير" الذي يشكله وصول اليمين المتطرف الى الرئاسة متهما حزب مارين لوبن، الجبهة الوطنية، بـ"إخفاء مخططه" الساعي لمغادرة الاتحاد الأوروبي. وقال في ختام قمة أوروبية مخصصة لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "يجب إبعاد الخطر الكبير المتمثل بوصول اليمين المتطرف الى رئاسة الجمهورية" الفرنسية.

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2- ترامب: كوريا الشمالية ''لم تحترم'' الصين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أ ف ب)

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية دليل على عدم احترامها لحليفتها الصين. وكتب ترامب على تويتر بعد ساعات من التجربة الفاشلة أن "كوريا الشمالية لم تحترم رغبات الصين ورئيسها المحترم جدا عندما أطلقت، بعملية غير ناجحة، صاروخا اليوم".

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3- أردوغان: تركيا وأمريكا يمكنهما تحويل الرقة إلى ''مقبرة'' للجهاديين

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية)

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أن تركيا والولايات المتحدة يمكنهما إذا وحدتا قواهما، تحويل الرقة، المعقل الرئيسي لتنظيم داعش في سوريا، إلى "مقبرة" للجهاديين. وقال أردوغان في كلمة ألقاها في اسطنبول إن "أمريكا الهائلة، والتحالف وتركيا قادرون على توحيد قواهم وتحويل الرقة إلى مقبرة لداعش".

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4- أمين عام الناتو: تركيا بلد محوري

ينس ستولتنبرج أمين عام حلف الناتو (أرشيفية)

أكد ينس ستولتنبرج أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن تركيا بلد محوري بالنسبة لأمن أوروبا والحلف العسكري. وفي مقابلة مع صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية، قال ستولتنبرج إن تركيا لا تزال تفي بالتزاماتها وتقدم إسهاما مهما لعمليات الناتو. وأضاف رئيس الوزراء النرويجي السابق، أن تركيا " بحكم موقعها الجغرافي القريب من بؤر أزمات كسوريا والعراق وبحكم قدراتها العسكرية، فإنها على قدر كبير من الأهمية في محاربة تنظيم داعش وفي استقرار الحدود الجنوبية للحلف".

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5- رئيس أركان الجيش العراقي: سنحرر الموصل قبل شهر رمضان

رئيس أركان الجيش العراقي عثمان الغانمي (أرشيفية)

أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي، أن القوات العراقية ستستعيد الجانب الأيمن من الموصل بالكامل قبل حلول شهر رمضان، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تحرير المدينة خلال ثلاثة أسابيع كحد أقصى. ونقلت قناة (العربية) الإخبارية، عن الغانمي قوله إن "القوات الأمنية تعرضت إلى ثلاث هجمات بمواد كيمياوية من قبل تنظيم داعش في الجانب الأيمن من الموصل"، مضيفا أن "التحالف الدولي لديه علم بذلك".

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6- قيادي حمساوي: أجبنا على أسئلة فتح

نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق (أرشيفية)

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن حركته قدمت لوفد حركة فتح الذي التقى قيادة حماس بغزة أجوبة على الأسئلة التي طرحها. وأوضح أبو مرزوق أن القياديين بحركة فتح روحي فتوح وأحمد حلس "حملا أجوبة على الأسئلة التي طرحوها" خلال اللقاء الذي جرى بين الجانبين يوم 18 أبريل الجاري. وذكر أن حركة حماس حمّلت وفد حركة فتح أسئلة للإجابة عليها، وهي بانتظار الرد بشكل رسمي وليس عبر وسائل الإعلام.

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7- متحدث باسم الحكومة التونسية: وحدة التراب الوطني خط أحمر

المتحدث باسم الحكومة التونسية إياد الدهماني (أرشيفية)

قال متحدث باسم الحكومة التونسية إياد الدهماني أن: "وحدة التراب الوطني خط أحمر لا يمكن السماح لأي طرف بالمس به. وستتم مقاضاة كل من يحرض على خرق القانون". وأضاف الدهماني: "الحكومة لن تترك المجال لأحد ليمارس الابتزاز ويدفعها إلى الشعبوية، ولا تريد تقديم وعود واهية وكاذبة".

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8- السراج: حل الأزمة الاقتصادية يكون بمواجهة التحديات السياسية

رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج (أرشيفية)

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، في افتتاحية اجتماع مالي موسع في طرابلس: "إن معالجة الأزمة الاقتصادية تكمن في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والعسكرية وإنهاء الاقتتال الدائر واللجوء للحوار، وعدا ذلك، فإن الحلول الآنية مجرد مسكنات".

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9- قيادي بحركة حماس: عباس يقود مؤامرة ضد حماس

عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار (أرشيفية)

هاجم عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية محمود الزهار، الرئيس الفلسطيني محمود عباس واتهمه بقيادة "مؤامرة" ضد قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة منذ منتصف عام 2007. وقال الزهار خلال تظاهرة لمئات من أنصار حماس في ساحة الجندي المجهول الرئيسية وسط مدينة غزة إن عباس: "لم يعد رئيسا للفلسطينيين في ظل ما يقوده من مؤامرة ضد غزة وضد القضية الفلسطينية".

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10 – مؤسس ويكيبيديا: سأقف مع الشعب التركي

جيمي ويلز مؤسس موقع ويكيبيديا (أرشيفية)

تعهد جيمي ويلز، مؤسس موقع ويكيبيديا، بدعم الشعب التركي بعد أن حجبت السلطات موقع الموسوعة الإلكترونية الذي يعد أحد أكثر المواقع شعبية في العالم. وقال ويلز في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الوصول إلى المعلومات حق أساسي من حقوق الإنسان .. سأقف معك أيها الشعب التركي دائما لتكافح من أجل هذا الحق".

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